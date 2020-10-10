مشاكل النجوم.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا.. لقاء الخميسي تحرر محضرًا ضد مشجع زملكاوي.. والفيشاوي يضرب محمد رمضان

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول عدد من النجوم في الفترة الأخيرة، بسبب مشكلات وخلافات واجههوها وأحدثت ضجة على السوشيال ميديا بسبب هذه المشكلات، ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، أبرز المشكلات التي واجهت النجوم خلال الفترة الأخيرة.
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا يرصد لحظة المشاجرة التي دارت بين الفنان أحمد فهمي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.
وظهر في مقطع الفيديو، أحمد فهمي بصحبة مصطفى سيف العماري - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق - الذي اصطحبه إلى شيكابالا لتسوية الخلاف بينهما، فبادر «فهمي» بمصافحة الأخير واحتضانه موجهًا له كلمات عتاب في أذنه بعيدًا عن ضجيج أغاني حفل الزفاف.
وتفاجأ أحمد فهمي، بأن شيكابالا يصافحه على مضض، ويتعامل معه بطريقة غير لائقة، فتطور الحديث بينهما إلى مشادة كلامية حتى تدخل أحد الحضور ومصطفى سيف العماري، بإبعاد الثنائي عن بعضهما البعض، حتى لا تتطور الأمور لأكثر من ذلك.
وكشف مصدر لـ"دوت الخليج" كواليس المشاجرة قائلا إن الخناقة نشبت بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف، والتي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.
وأضاف: "استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.
وشهد الحفل، تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، وعدد من مسئولي القلعة البيضاء.
كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قيامها بتحرير محضر ضد أحد مشجعي نادي الزمالك، بسبب تزايده في الهجوم عليها، ووصوله إلى حد السب، وذلك على خلفية قيامها بدعم زوجها اللاعب محمد عبد المنصف -حارس فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- بعد تعادل دجلة مع الأبيض.
ونشرت لقاء الخميسي، عبر صفحتها على فيسبوك صورة من صفحة الشخص الذي حررت ضده محضر، وعلقت قائلة: «تم عمل محضر محرر وعمل اللازم والوصول لمحل سكنه وانشاء الله هايبقى عبره لمن يعتبر هو وامثاله من المتنمرين المرضى النفسيين وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وابداء الاراء المريضه والسب والقذف».
يأتي ذلك بعدما دخلت لقاء الخميسي، في شجار عنيف مع جمهور الزمالك، بسبب صورة نشرتها لزوجها محمد عبد المنصف «أوسة» -حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- لتشيد به بعد تعادل فريقه أول أمس أمام الأبيض، إذ علقت على صورته قائلة: «عاش حبيبي».
وتفاجأت لقاء الخميسي، بهجوم مشجعي الزمالك عليها بالتعليق على الصورة.
وكتبت لقاء الخميسي (زوجة محمد عبد المنصف)، تعليقا أخر وجهته للمهاجمين لها، قائلة: «احنا هنا بنحتفل بـ اوسة اللي هو حبيبي وزوجي وأبي وصديقي وحياتي كلها لتألقه في الدوري ومش علشان لعب امام نادي الزمالك العريق وانما علشان لعب ماتش هايل وتألق أيًا ما كان الفريق المنافس ، اللي عايز يحتفل معانا اهلا بيه واللي ناوي يدخل يضايقنا فيستحسن يفكر قبل ما يعلق اي تعليق غير لائق بينا كعيلة ! شكرا».
جاء ذلك بعدما تعادل فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 65 فيما وصل رصيد دجلة إلى 35.
طرحت الشركة المنتجة لأغنية «نمبر تو» للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها «الفيشاوي» من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة «نمبر وان».
وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل «كاريكاتير» داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم «الفيشاوي» بـ لكم «رمضان» بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.
من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور له من داخل الاستديو أثناء تسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهما الأخير، وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: «توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر وان الدنيا مولعة».
وتواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر الأول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".
وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد، وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".
واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.
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