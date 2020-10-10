مشاكل النجوم.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا.. لقاء الخميسي تحرر محضرًا ضد مشجع زملكاوي.. والفيشاوي يضرب محمد رمضان

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول عدد من النجوم في الفترة الأخيرة، بسبب مشكلات وخلافات واجههوها وأحدثت ضجة على السوشيال ميديا بسبب هذه المشكلات، ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، أبرز المشكلات التي واجهت النجوم خلال الفترة الأخيرة.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا يرصد لحظة المشاجرة التي دارت بين الفنان أحمد فهمي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.

وظهر في مقطع الفيديو، أحمد فهمي بصحبة مصطفى سيف العماري - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق - الذي اصطحبه إلى شيكابالا لتسوية الخلاف بينهما، فبادر «فهمي» بمصافحة الأخير واحتضانه موجهًا له كلمات عتاب في أذنه بعيدًا عن ضجيج أغاني حفل الزفاف.

وتفاجأ أحمد فهمي، بأن شيكابالا يصافحه على مضض، ويتعامل معه بطريقة غير لائقة، فتطور الحديث بينهما إلى مشادة كلامية حتى تدخل أحد الحضور ومصطفى سيف العماري، بإبعاد الثنائي عن بعضهما البعض، حتى لا تتطور الأمور لأكثر من ذلك.

وكشف مصدر لـ"دوت الخليج" كواليس المشاجرة قائلا إن الخناقة نشبت بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف، والتي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف: "استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.

وشهد الحفل، تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، وعدد من مسئولي القلعة البيضاء.