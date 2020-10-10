مدير أعمال أحمد فهمي يكشف تفاصيل مشاجرته مع لاعب نادي الزمالك.. فيديو

كشف أحمد درويش، مدير أعمال الفنان احمد فهمى تفاصيل واقعة مشاجرة الفنان مع شيكابالا لاعب نادى الزمالك أثناء لقائهما فى حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس ادارة سابق فى نادى الزمالك.

وقال أحمد درويش : "إن الفنان كان يصافح لاعب نادى الزمالك بكل ود بعد الخلاف السابق بينهما عقب مباراة السوبر التى جمعت بين فريقى الأهلى والزمالك، فى الإمارات، وشيكابالا لم يتوقف عن التجاوز ضده وضد جمهور النادى الأهلى.

واضاف درويش قائلاً: "الموضوع ليه خلفية قبل كده هنحكيها عشان الموضوع يبقى واضح لكل الناس، لأن فى أخبار غير صحيحة.. البداية كانت بعد ماتش السوبر فى الإمارات والإشارات البذيئة من لاعب نادى الزمالك، أحمد فهمى نزل بوست وقتها على السوشيال ميديا .. "أنت يا شيكابالا بتركب بونط على حساب نادى الزمالك وعامل نفسك زملكاوى وأنت كنت بتكلمنى وقت فشل احترافك فى البرتغال وكنت عايز ترجع على النادى الأهلى.. وتواصلت معايا وكلمتنى أكتر من مرة عشان أتواصل مع مسئولين النادى الأهلى".

واوضح درويش قائلا : "أحمد فهمى تواصل مع مسئولى النادى الأهلى والمسئولين فى النادى قابلوا الموضوع بالرفض.. وفهمى قال الموضوع ده.. وشيكابالا اعتبر إن ديه إهانة وإنه اتفضح أمام جمهور الزمالك.. بعدها أحمد فهمى كان أول واحد دافع عن شيكابالا ونزل بوست رفض التنمر والغلط فى الشكل والبشرة وجميع أشكال التنمر لا يجوز، وقال إنه خارج الرياضة وإن ليه علاقة بالإنسانية.. وقال أنا بدعم شيكابالا بكل وضوح".

واما عن مشادة امس قال درويش : "إمبارح كنا فى فرح أحد الأصدقاء وهو عضو مجلس إدارة سابق فى نادى الزمالك.. وجه مصطفى العمارى وهو أحد الأصدقاء المشتركين بين فهمى وشيكابالا، وقاله تعالى يا فهمى وسلم.. فهمى راح بكل ود وقاله: "إزيك يا شيكا".. ودا حصل أدام عينيا.. شيكابالا قاله: "أنت بتقول على السوشيال ميديا إن أنا بركب بونط"، وفهمى قاله: "دا مش وقته ولا مجاله إننا نتكلم ودا فرح واحد صاحبنا"، فقاله "لاء.. أنت بتغلط فيا على السوشيال ميديا".