وقال أحمد درويش : "إن الفنان كان يصافح لاعب نادى الزمالك بكل ود بعد الخلاف السابق بينهما عقب مباراة السوبر التى جمعت بين فريقى الأهلى والزمالك، فى الإمارات، وشيكابالا لم يتوقف عن التجاوز ضده وضد جمهور النادى الأهلى.
واضاف درويش قائلاً: "الموضوع ليه خلفية قبل كده هنحكيها عشان الموضوع يبقى واضح لكل الناس، لأن فى أخبار غير صحيحة.. البداية كانت بعد ماتش السوبر فى الإمارات والإشارات البذيئة من لاعب نادى الزمالك، أحمد فهمى نزل بوست وقتها على السوشيال ميديا .. "أنت يا شيكابالا بتركب بونط على حساب نادى الزمالك وعامل نفسك زملكاوى وأنت كنت بتكلمنى وقت فشل احترافك فى البرتغال وكنت عايز ترجع على النادى الأهلى.. وتواصلت معايا وكلمتنى أكتر من مرة عشان أتواصل مع مسئولين النادى الأهلى".
واوضح درويش قائلا : "أحمد فهمى تواصل مع مسئولى النادى الأهلى والمسئولين فى النادى قابلوا الموضوع بالرفض.. وفهمى قال الموضوع ده.. وشيكابالا اعتبر إن ديه إهانة وإنه اتفضح أمام جمهور الزمالك.. بعدها أحمد فهمى كان أول واحد دافع عن شيكابالا ونزل بوست رفض التنمر والغلط فى الشكل والبشرة وجميع أشكال التنمر لا يجوز، وقال إنه خارج الرياضة وإن ليه علاقة بالإنسانية.. وقال أنا بدعم شيكابالا بكل وضوح".
واما عن مشادة امس قال درويش : "إمبارح كنا فى فرح أحد الأصدقاء وهو عضو مجلس إدارة سابق فى نادى الزمالك.. وجه مصطفى العمارى وهو أحد الأصدقاء المشتركين بين فهمى وشيكابالا، وقاله تعالى يا فهمى وسلم.. فهمى راح بكل ود وقاله: "إزيك يا شيكا".. ودا حصل أدام عينيا.. شيكابالا قاله: "أنت بتقول على السوشيال ميديا إن أنا بركب بونط"، وفهمى قاله: "دا مش وقته ولا مجاله إننا نتكلم ودا فرح واحد صاحبنا"، فقاله "لاء.. أنت بتغلط فيا على السوشيال ميديا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير أعمال أحمد فهمي يكشف تفاصيل مشاجرته مع لاعب نادي الزمالك.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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