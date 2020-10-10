في عيد ميلاده.. محمد منير كان يغني يوم وفاة والدته لهذا السبب

يوافق اليوم السبت 10 مارس عبد ميلاد الفنان محمد منير الذي ولد عام 1954, وبدأ مشواره الفني منذ 43 عام، من خلال السطور التاليه تعرف علي سبب غناء "منير" يوم وفاة والدته.

كشف الفنان محمد منير سر غنائه يوم وفاة والدته وذلك من خلال برنامج :سر الكينج" قائلا: انا يوم وفاة امي الله يرحمها نسيت نفسي ومن الصبح مشغول فدخلت "الحمام" لقيت نفسي بحب الغنا فغنيت ، مش فاكر غنيت اية بس تداركت في لحظة اني انا في حالة حزن فمعبهرفش اغني فتوقفت عن الغناء.

علي جانب آخر، استطاعت أغنية "الناس في بلادي" لـ محمد منير، أن تحقق نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" في جنوبك شمس وخضرة .. في شمالك بحر ومطرة .. وفـ غربك شرقك صحرة رملة الماس وياقوت .. فيكي الجغرافيا تعلم .. وتاريخ فاضل يتكلم".

وعلمك على قلبي معلم .. وبنيت فـ العشق بيوت .. كام شمس تفوت ورا قمره.. عمال بتشق الصحرا انا لجل حبيبتي السمره.. اتعب وأكدح واموت".

"الناس في بلادي" كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.