بدور البراهيم تحتفل بخطوبتها بأجواء فخمة بعد شهر على طلاقها ..بالفيديو

خطوبة بدور البراهيم عنوان تصدر الترند على تويتر بعدما نشرت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم مقاطع فيديو على حسابها عبر "سناب شات" رصدت فيه أجواء حفل الخطوبة والديكور الفخم والورود الملونة داخل إحدى قاعات الأفراح رغم أنها لم تعلن بشكل مباشر بأنه حفل خطوبتها، إلا ان رواد السوشيال ميديا رجحوا بأنه عائد لها خاصة مع تزيين العديد من الحلويات بإسمها "بدور".

بدور البراهيم تحتفل بخطوبتها

الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم نشرت على حسابها عبر "سناب شات" مقاطع فيديو من الحفل الذي أقيم بأحد أكبر الفنادق، ورصدت أجواء المناسبة من ديكور الحفل الفخم جداً الى المأكولات والحلويات الفاخرة وصولا الى اظهارها جزءا من صورة العريس مع اخفاء وجهه.

وتوقع الجمهور بأن الحفل خاصاً بخطوبتها لنشرها الكثير من تفاصيل الخاصة به واستعراضها لفخامته مع حمل اسم الحلويات لإسمها، ويأتي ذلك بعد حوالي شهر من إعلان بدور البراهيم خبر طلاقها بشكل رسمي من زوجها الأول وإثارتها للجدل حينها بعدما باركت لنفسها خبر طلاقها، بينما سبق وأن كشفت بأن من أسباب انفصالها عن زوجها هو زوجته الأولى وقالت عنها بأنها دوت الخليج من دمرت لهما حياتهما.

بدور البراهيم نشرت ايضا صوراً للفستان الذي من المرجح بأنها ارتدته وجاء باللون "الأوف وايت"، كما ظهر في أحد المقاطع مشاركة الفنانة العنود والفنان سلطان في إحياء الحفل.

ودشن رواد التواصل هاشتاغ خطوبة بدور البراهيم معربين عن استغرابهم لإرتباطها بهذه السرعة بعد أقل من شهر واحد من اعلانها بشكل رسمي عن طلاقها.

بدور البراهيم وإثارتها للجدل

بدور البراهيم كانت قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بالعديد من تصرفاتها وآخرها ظهورها بمقطع فيديو تباهت فيه بأنها الاكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت بأنها "مكسرة الدنيا" مضيفة في الفيديو: "اقول مكسره الدنيا و مكسره الدنيا و مكسره خشمك .. بدوووور البراهيم اكثر مشهورة في الشرق الاوسط عليها بحث في كل مواقع التواصل وفي كل مكان".

كما واصلت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم استفزاز جمهورها مؤخرا، فبعد مقارنة نفسها بالفنانة الراحلة سعاد حسني حيث وصفت أنفها بأنه أجمل من أنف النجمة المصرية الراحلة، عادت وأكدت أنها لا ترى السندريلا جميلة من الأساس، وهو ما أثار غضب متابعيها.

وأعلنت بدور البراهيم انفصالها رسميًا عن زوجها في شهر سبتمبر بعد أشهر من الطلاق الشفوي فقط، وكتبت عبر سناب شات: "وأخيرًا تم انفصالي رسميًا أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي"، ولم يصمد زواجها الأخير سوى أشهر قليلة، ويتردد أن بدور البراهيم قد تزوجت مرتين قبل زوجها الأخير الذي اعلنت عنه في شهر يناير الماضي.