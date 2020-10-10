النجمات يواصلن حملات التوعية بسرطان الثدي وهذه رسالة ليلى علوي وإليسا للسيدات

النجمات يواصلن حملات التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر بطرق مختلفة، ويحثن النساء على الفحص المبكر للحفاظ على صحتهن الجسدية، موجهين رسائل دعم للسيدات وبينهم الفنانة الإماراتية أحلام والمطربة اللبنانية إليسا والفنانة المصرية ليلى علوي والفنانة السورية جومانة مراد وغيرهن.

ليلى علوي "الكشف المبكر مهم وبيعجل بالشفا"

الفنانة ليلى علوي انخرطت في حملات التوعية من سرطان الثدي بمناسبة شهر أكتوبر لتوعية النساء من هذا المرض واطلت في فيديو حثت فيه جميع النساء على اجراء الفحوصات المبكرة، وقالت في الفيديو: "‏شهر أكتوبر من كل سنة هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي.. لازم نفضل فاكرين إن الكشف المبكر مهم وبيقصر رحلة العلاج وبيعجل بالشفا، وكمان نفضل فاكرين إن صحتنا مهمة ووجودنا مهم وإن الوقاية خير من العلاج".

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إليسا "الحماية من سرطان الثدي تبدأ بالوعي"

النجمة اللبنانية إليسا تواصل استكمال رسالتها في شهر اكتوبر لبث التوعية حول سرطان الثدي والتشجيع على الفحوصات المبكرة، وكتبت رسالة جديدة على تويتر جاء فيها :"ممنوع انتظار الشهر الزهري للاهتمام بالصحة.. الفحص المبكر يحمى كل امرأة من الإصابة بسرطان الثدى.. الحماية تبدأ بالوعي، والفحص المبكر هو العلاج الأول والأهم".

أحلام تساند حملات التوعية بإطلالة زهرية

النجمة الإماراتية أحلام أطلت عبر حسابها على تويتر بملابس وردية اللون في سبيل دعم حملات التوعية بسرطان الثدي، واكتفت بالتعليق "الشهر الوردي".

جومانة مراد تدعم مريضات الثدي

الفنانة جومانا مراد قدمت الدعم لمريضات سرطان الثدي من خلال قيامها بزيارة الى مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للاورام ٧٧٧ في مصر، وشددت على أهمية الكشف المبكر للنساء والاهتمام بصحتهن، وقامت بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتورعماد شاش مدير المستشفى.

ودعت جومانة مراد كل محبي الخير لتقديم التبرعات الى المستشفيات لدعم مريضات الثدي.

الفنانة المصرية سماح أنور من جهتها، زارت مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام ٧٧٧ لتقديم المساندة ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر وقامت بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى.

يشار الى ان العالم يحتفل بالشهر العالمي لسرطان الثدي، خلال شهر أكتوبر من كل عام، باعتباره شهر التوعية، وتهدف الحملة الصحية السنوية إلى زيادة الوعى بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.