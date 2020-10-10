وصلة رقص لهنا الزاهد والنجوم يفضون مشاجرة أحمد فهمي وشيكابالا..فيديوهات وصور من زفاف شريف منير

أحمد فهمي والفنان عمرو يوسف بالإضافة للعديد من نجوم الفن والرياضة بمصر حضروا حفل زفاف شريف منير حسين نجل منير حسن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، وقد وقعت أزمة في الحفل بين كل من الفنان أحمد فهمي ولاعب نادي الزمالك شيكابالا.

النجوم في حفل زفاف شريف منير حسن

عمرو يوسف من النجوم الذين حضروا حفل زفاف شريف منير حسين نجل منير حسن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، وقد حظى تواجده باهتماما واسعا من قبل المتواجدين في الحفل حيث حرص العديد منهم على التقاط الصور معه، كما تواجدت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي ورقصت الفنانة المصرية على العديد من الأغاني في الحفل، كما ظهرت مع نجم ستار أكاديمي الأسبق الفنان محمد عطية، كما تواجد في الحفل الفنان كريم فهمي شقيق أحمد فهمي، وزوجته، وكل من الفنان الكبير صلاح عبد الله وكريم محمود عبد العزيز، وشيكو، وقد أحيا الحفل الفنان هيثم شاكر، وفريق واما.

مشادة كلامية بين أحمد فهمي واللاعب شيكابالا كادت تتطور لمشاجرة

أحمد فهمي الفنان المصري تداول له مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو أثناء تواجده في حفل زفاف شريف منير حسين، وقد أظهر الفيديو لاعب نادي الزمالك شيكابالا الذي جرى حديث بينه وبين الفنان أحمد فهمي الذي قبل رأس لاعب الزمالك لكن يبدو أن الحديث تأزم ووقعت مشادة كلامية بين النجمين كادت أن تصل إلى مشاجرة لولا تدخل الحضور الذين سارعوا إلى إنهاء الأزمة ووقفها عن هذا الحد، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا للحضور الكبير من النجوم.

فشل محاولات الصلح بين أحمد فهمي وشيكابالا

أحمد فهمي كان قد هاجم لاعب نادي الزمالك شيكابالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أفعاله تجاه جماهير الأهلى، وقد تردد أن أثناء تواجد أحمد فهمي في حفل الزفاف حرص على مصالحة لاعب الزمالك لكن الأمر تطور إلى مشادة بينهما.

أحمد فهمي يستعد لعرض أكثر من عمل سينمائي خلال الفترة القادمة منهم فيلم "العارف عودة يونس"، الذي يشارك في بطولته مع كل من الفنان أحمد عز، وفتحي عبد الوهاب، ومحمود حميدة، كما يشارك كذلك في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كل من الفنان كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، كما تردد أن الفنان أحمد فهمي من المقرر ان يشارك في بطولة مسلسل الفنان محمد إمام الجديد والذي من المقرر أن يشاركه به في دراما رمضان 2021.