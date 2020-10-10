الفنان مشاري البلام يطمئن جمهوره بعد خضوعه لجراحة في الكلى.. فيديو

مشاري البلام الفنان الكويتي خضع لعملية جراحية جديدة خلال الساعات الماضية، كما كشف عن حجم الألم الذي كان يعاني منه خلال هذه الفترة، ووجه نصيحة للعديد من محبيه ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوقاية من أمراض الكلى.

مشاري البلام يطمئن جمهوره بعد خضوعه لعملية جديدة

مشاري البلام نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو له بعدما خضع لعملية جراحية جديدة لإزالة حصوات الكلى، وتحدث مشاري البلام في الفيديو عن تفاصيل العملية التي خضع لها، كما كشف عن حجم الألم الذي كان يعاني منه خلال الفترة الماضية ونصح متابعيه بالابتعاد عن الإصابة بحصوات الكلي فقال: "الحمدلله أنا بخير تجاوزت مرحلة الحصوة والألم، انصح الجميع بشرب الماء بشكل مستمر، لان ألم الكلى شيء غير طبيعى، واشكر كل من سأل عني على وسائل التواصل الاجتماعي"، كما قدم مشاري البلام الشكر لجميع من سعى للاطمئنان عليه خلال هذه الوعكة الصحية فكتب: "شكراً لكم جميعاً لكل من سأل عني وأطمئن علي أهلي وأصدقائي الجمهور الوفي الحبيب الله لايحرمني منكم ومن محبتكم شكرا للفريق الطبي الذي أشرف على العملية".

A post shared by (@m_albalam) on Oct 10, 2020 at 12:21am PDT

النجوم يطمئنون على صحة الفنان مشاري البلام

مشاري البلام علق العديد من النجوم على الفيديو الذي نشره عبر حسابه فكتبت الفنانة هيفاء حسين تعليقا قالت فيه: "ما عليك شر يا خوي والحمدلله على سلامتك"، كما علق كذلك الفنان حبيب غلوم فكتب: "أجر وعافية ما تشوف شر الغالي الله يحفظك"، وكتب الفنان محمد الصرفي: "سلامتك يالشايب"، وكان الفنان مشاري البلام قد نشر صوره له عبر حسابه على "انستجرام" قبل خضوعه للعملية الجديدة وطلب من متابعيه الدعاء له فكتب: " ادعولي اليوم موعد العملية الثانية استودعكم الله".

A post shared by (@m_albalam) on Oct 9, 2020 at 8:47am PDT

الوضع الصحي للفنان مشاري البلام

مشاري البلام قد خضع خلال شهر سبتمبر الماضي لعملية عاجلة حيث نشر مجموعة صور له وهو في المستشفى حيث ظهر مستلقيا على السرير داخل غرفة العمليات وأعلن عن نجاح عمليته الجراحية وعلق على صوره قائلا :"الحمدالله انا بخير بفضل الله ومن ثم وجود اهلي واصدقائي والجمهور الحبيب شكرا لكل من سأل ووقف بجانبي، العملية تكللت بالنجاح، شكرا للطاقم الطبي في مستشفى الفروانيه وعلى رأسهم دكتور فيصل الهاجري وفريقه والصديق دكتور يوسف التنديل".

"ورود ملونة" هو آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان مشاري البلام والذي لا يزال يعرض على شبكة "Osn"، ويشاركه في بطولة المسلسل كل من إبراهيم الحربي، إنتصار الشراح، لمياء طارق، والعمل من تاليف علياء الكاظمي، وإخراج منير الزغبي.