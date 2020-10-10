الرسالة الأخيرة للفنانة التونسية عبير شوشان قبل انتحارها

عبير شوشان فنانة مسرحية تونسية أثار خبر وفاتها حزن كبير في الوسط الفني التونسي، وذلك بعدما تم الكشف عن رسالتها الأخيرة قبل اقدمها على الانتحار والتي كشفت من خلالها عن أزمة حقيقية كانت تعيشها.

انتحار الفنانة التونسية عبير شوشان

عبير شوشان نجمة من نجوم المسرح التونسي صدمت مساء أمس أصدقائها وزملائها بخبر انتحارها حيث عثر الأمن التونسي عليها مشنوقة داخل منزلها في مدينة قربة بتونس، وذلك بعدما سعت أسرتها للتواصل معها أكثر من مرة لكنها لم تجيب مما جعل الأسرة تقوم بإبلاغ الشرطة ويطلبون تدخلها من أجل البحث عنها، وبدأ التحقيق العاجل في ملابسات الواقعة التي هزت الأوساط التونسية ، وقد نقل جثمان الفنانة الراحلة إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بتونس لعرضها على الطب الشرعي، ولم يتم الكشف عن الموعد الذي سوف يتم فيه دفن الفنانة الراحلة.

عبير شوشان عانت من اكتئاب قبل رحيلها

عبير شوشان قد أثارت جدلا برسالتها الأخيرة والتي كتبتها عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" والتي دعت الجميع إلى الابتعاد عن الخلافات والتأكيد على أهمة أن يرحم الناس بعضهم البعض فكتبت" حبوا بعضكم وارحموا بعضكم الدنيا فانيه وما تهز كان فعلك نحبك بارشة"، وقد اعتبر البعض الرسالة تحمل معاناة حقيقية عاشتها الفنانة الراحلة، بينما تردد أن الفنانة عانت كذلك من حالة اكتئاب خلال الفترة الماضية بسبب حالة التهميش التي واجهتها وعدم مشاركتها في أعمال فنية جديدة دوت الخليج وزملائها من النجوم الشباب، وقد نعى الفنانة الشابة العديد من أصدقائها ومحبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حالة إحباط يمر بها نجوم المسرح في تونس

عبير شوشان عرفت كذلك بكونها من الناشطات في المجتمع المدني بالإضافة لمشاركتها في العديد من الأعمال المسرحية، وحتى الآن لم تصدر أي من التعليقات من نجوم تونس على الخبر وفاة الفنانة الشابة، ويعيش العديد من نجوم تونس أزمات متلاحقة بسبب حالة التهميش من قبل القائمين على الأنشطة المسرحية فيها، حيث أكد بعضهم على شعورهم بالإحباط من جراء ما يحدث منهم الفنان والمخرج جمال ساسي الذي شارك في مجموعة كبيرة من الأفلام التونسية، بالإضافة إلى أعماله المسرحية المختلفة التي قدمها خلال مسيرته الفنية والتي امتدت إلى أكثر من 28 عاما، حيث تردد أنه يفكر في اعتزال الفن كما طالب العديد من أصدقائه في الوسط الفني أن يتضامنون مع العاملين في مجال المسرح، كما أعلن كذلك نية الاعتزال الفنان التونسي عماد جمعة.