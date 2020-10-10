تعليق جورج وسوف بعد اقتراب الحرائق من منزله يقلق الجمهور..فيديو وصور

جورج وسوف تحدث عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها مناطق كفرون، وجبل السيدة والسايح، في سوريا حيث التهمت الحرائق العديد من الغابات والأماكن القريبة من المكان الذي يتواجد فيه النجم السوري.

جورج وسوف يعلق على اقتراب الحرائق من منزله

جورج وسوف نشر عبر حسابه على "تويتر" فيديو من شرفة منزله كشف من خلاله عن الحرائق الضخمة التي باتت قريبة من منزله في سوريا، فالفنان السوري تحدث بحسرة كبيرة عن حجم الحرائق وكيف تسبب في خسائر فادحة، وتمنى أن تهطل الأمطار من أجل أن تنقذ سكان تلك المناطق من هذا الوضع الصعب فقال جورج وسوف في الفيديو: "كله احترق..هذا ما بقى ، الله يتلطف، ويارب تشتي بس"، و علق الفنان السوري أيضا على الفيديو الذي نشره قائلا: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله".

الجمهور يساند جورج وسوف بعد نشره فيديو الحرائق

جورج وسوف حصد الفيديو الذي نشره على مشاهدات تجاوزت الـ100 ألف حيث تضامن معه العديد من محبيه في الوطن العربي وتمنوا أن تتم محاصرة هذه الحرائق الكبيرة التي اندلعت للمرة الثانية في أكثر من منطقة سورية بعد أقل من شهر من حرائق قد التهمت العديد من الأماكن في سوريا، بسبب ارتفاع دراجات الحرارة والرياح الجافة، وقد تسببت الحرائق الجديدة في خسائر ضخمة للمزارعين حيث حرقت محاصيلهم.

جورج وسوف في حفل فني على منصة "شاهد vip "

جورج وسوف قد شارك في حفل فني عبر منصة شاهد VIP، ضمن حفلات "معيّدين معاكم" والتي نظمت بالتعاون مع هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وذلك في شهر يوليو الماضي وكشف جورج وسوف في حديثه مع الإعلامي علي العلياني عن كيفية قضائه فترة العزل الصحي، وأكد أنه عادة ما يخرج من المنزل قليلًا، كما طمأن الجمهور على حالته الصحية وقال: "أنا بحكي وبغني وبشوف حبايبي وأمشي"، لافتًا إلى أنه يعاني من تعب بيده، حيث ظهرت مضمدة، ويتكئ باليد الأخرى على كرسي بجانبه. وقدم جورج وسوف مجموعة من أشهر أغانيه.

جورج وسوف ظهوره الأخير قد انهى حالة الجدل التي اثيرت حول حالته الصحية وتدهورها حيث أن الشهور الماضية قد شهدت شائعات عديدة حول صحة الفنان جورج وسوف، حيث تردد أن الفنان أصيب بفيروس كورونا لكنه سرعان ما تم نفى هذه الاخبار وتم التأكيد على أنه يتواجد في منزله بقرية كفرون الموجود في سوريا، ويضع نفسه في حجر منزلي ويلتزم بكافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.