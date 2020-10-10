نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان الحرائق التى اجتاحت سوريا. وقالت كندة علوش : "كلما اشتعلت النيران في غاباتنا اشعلت معها قلوبنا. واوضافت كندة قائلة : "اليوم تلف النيران غابات الساحل السوري وتمتد للمدن وكذلك الحال في لبنان المنظر مؤلم والخسائر كبيرة قلوبنا تعبت وقلوب أهلنا في سوريا ولبنان أنهكتها النيران والحرب". واوضحت كندة قائلة : "نتضرع إلى الله ان يطفئ النيران و يزيح الغمة". ويعرض حاليا للفنانة كندة علوش مسلسل "ضى القمر" وهو احدى حكايات مسلسل "الا انا" والذى يعرض حاليا على احدى القنوات الفضائية. والمسلسل تدور احداثه فى اطار اجتماعى حول فتاة تتمنى ان تنجب وتحلم دائما بالامومة ونرى ما تتعرض له من ضغوط اجتماعية وعائلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عن حرائق سوريا.. كندة علوش: كلما اشتعلت النيران في غاباتنا أشعلت معها قلوبنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.