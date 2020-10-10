خالد سرحان يسخر من أحمد فهمى بعد "خناقته" مع شيكابالا.. صورة

من الفنان أحمد فهمي بعد أزمته مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك" .
ونشر سرحان صورة للمطرب أحمد فهمي وليس الفنان أحمد فهمي وعلق قائلا: "شيكابالا لاعب كبير وعاقل على المستوى الشخصي وأحمد فهمى من أقرب الفنانين لقلبى سواء كان مغنى أو ممثل".
وأضاف سرحان:" متخلوش الشيطان يدخل بينكم ياجماعة واستهدوا بالله كده "
وشهد الحفل تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، وعدد من مسئولي القلعة البيضاء.
وتدخل على الفور أمير مرتضى منصور ومصطفي سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، إلى فهمي لتهدئته.
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