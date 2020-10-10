سوار النجار تدندن مع جمهورها بأغنيتها مرتحاله.. شاهد

شاركت المطربة سوار النجار جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو جديدا لها. وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

دخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد. ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.



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