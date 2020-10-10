بمشاركة أكثر من 500 فيلم عالمي.. الصين تفتتح غدا مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي

تفتتح الصين غدا الأحد مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي السابع في مدينة "شيان" بمقاطعة "شنشي" بمشاركة أكثر من 500 فيلم من 37 دولة ومنطقة حول العالم.

وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان اليوم السبت - أن مهرجان هذا العام، الذي يستمر حتى 16 من الشهر الجاري، ينعقد تحت عنوان (وليمة السينما، عيد الشعب)، ويعرض خلاله أكثر من 500 فيلم عالمي عبر ثلاثة أقسام: العرض السينمائي، العرض في الهواء الطلق، العرض عبر الإنترنت.

وتتضمن الأفلام المشاركة 71 فيلما بلغة أجنبية، و18 فيلما صينيا، و12 فيلما قصيرا، تغطي جميعها أنواعا متعددة مثل الأفلام الروائية، والرسوم المتحركة، والأفلام الوثائقية وغيرها، فيما تمثل الأفلام من الدول والمناطق الواقعة على طول طريق الحرير أكثر من 70٪ من الأفلام المشاركة.

وتأسس مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي عام 2014، وتستضيفه بالتناوب مقاطعتا شنشي وفوجيان والتي تعتبران نقطة الانطلاق لطريق الحرير البري القديم وطريق الحرير البحري القديم.