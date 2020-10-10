محمد ممدوح يظهر مع هشام ماجد ودنيا سمير غانم.. شاهد

شارك الفنان محمد ممدوح جمهوره ومتابعيه صورة من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "
وظهر محمد ممدوح بصحبة هشام ماجد والنجمة دنيا سمير غانم وكتب على صورتهما معلقًا "هشام ودنيا وانا ????❤️"
يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح الدرامية مسلسل "قابيل"، الذى شارك به خلال الموسم الرمضاني الماضي، للمخرج كريم الشناوى، وتأليف مصطفى صقر، سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج، أمينة خليل، على الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين.
وينتظر محمد ممدوح عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" والذى يشارك فى بطولته مع النجم احمد السقا وظافر العابدين حيث لم يتبق له سوى عدد قليل من المشاهد ويكون جاهزا للعرض.
ويشارك فى بطولة الفيلم منى زكى وظافر العابدين وتاليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال.
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