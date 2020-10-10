ضحكة مصر ومساكنها الشعبية.. إنجي علي تهنئ محمد منير بعيد ميلاده.. شاهد

هنأت الإعلامية انجي علي، الكينج محمد منير بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة بصحبته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" .
وكتب انجي علي معلقًة له على صورتهما :" كل سنة وأنت طيب يا ضحكة مصر، يا مساكنها الشعبية، ياللي ساكن جوه دايرة قلوبنا، من طفولتنا وإحنا بالماريلة الكحلي، كل سنة وأنت فخر لينا، يا برج حمام عالي وغالي، ياللي قلوبنا دايمًا على قلبك.
وتابعت "يا سمراني اللون يا مشوار كله عشق وحرية، ياللي ما بتقبلش يكون قلب الوطن مجروح، أنت الأصل والحقيقة والفخر يا مصري يا أصلي يا كينج .. كل سنه و انت احلي حدوته مصريه"
وغاب الفنان محمد منير منذ فترة عن الساحة الفنية والإعلامية بعد تداول أخبار عن مرضه وتلقيه العلاج خاصة بعد ظهوره فى إحدى حفلات دار الأوبرا المصرية متكئا على كرسى لعدم قدرته على الوقوف، وظهر منير، الأسبوع الماضىى، فى فرح الفنان أمير شاهين، والتقط مجموعة من الصور مع الفنانين.
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