ناهد السباعى تكشف عن شخصيتها فى فيلم ماكو

نشرت الفنانة ناهد السباعى صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيها عن شخصيتها فى فيلم "ماكو".

وعلقت ناهد قائلة : "غرام .. عندما يكون الخوف تحت السيطرة، الخطر يقترب فيلم ماكو".

وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.