بصورة من مسلسل الفتوة.. ليلى زاهر تهنئ مي عمر بعيد ميلادها

هنأت الفنانة ليلي احمد زاهر الفنانة مى عمر بمناسبة عيد ميلادها وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ". ونشرت ليلى زاهر صورة له تجمعها بالنجمة مي عمر من مسلسل الفتوة وعلقت على الصورة، قائلة "عيد ميلاد سعيد"

وتواصل مى عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة . مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى أى قبل نهاية العام الجارى.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.



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