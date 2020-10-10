طارق الشناوى: أحمد زاهر لم يتخلص من شخصية فتحي في زنزانة 7

كشف الناقد طارق الشناوى عن رايه فى فيلم "زنزانة 7" والذى يعرض حاليا ويقوم ببطولته احمد زاهر ونضال الشافعى.

وقال الشناوى فى تصريح لـ "دوت الخليج" : ان فيلم "زنزانة 7" يحتوى على كثير من الأزمات الفنية ولعل من بارزها حالة الصراخ التى سادت العمل ككل حيث كانت هناك حالة من الصخب وعلو الصوت بداعى وبدون داعى.

واضاف طارق الشناوى قائلا : لم يستطع احمد زالهر الفصل بين نجاحها فى الدراما وتحديدا رمضان الماضى من خلال مسلسل "البرنس" وهخذا العمل حيث لم يتطاع الخروج من عباءة شخصية فتحى التى قدمها فى المسلسل ليكمل بها فيلم "زنزانة 7" وكذلك الفنان نضال الشافعى الذى لم يكن فى مستواه الفنى.

واوضح طارق قائلا : ان العمل غاب عنه ادرالة المخرج الذى ترك الممثلين يفعلوا ما يحلو لهم فى العمل والشخصيات مما تسبب فى تقديم دراما غير جيدة.

واشار الشناوى قائلا : ان النقطة الايجابية فى هذا العمل هو ظهور جيد مختلف يمكن ان يتحمل مسئولية يطولة عمل فنى مثل احمد زاهر ونضال الشافعى وسمح لهما منتج الحمل وميزانية الفيلم التى كانت محدودة او متوسطة.

يذكر ان الفيلم من تاليف حسام موسى واخراج ابرام نشات وتدور احداثه فى اطار اجتماعى اكشن