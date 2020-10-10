حبيب الملايين.. أمينة تهنئ محمد منير بعيد ميلاده

هنّأت المطربة أمينة، الكينج محمد منير بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورًا بصحبته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب أمينة معلقًة له على صورتهما: "كل سنة وانت طيب يا كينج أنا من المنايرة أوى فى نفسي ربنا يديك الصحة ومليون سلامة عليك وعلى قلبك يا حبيب الملايين كل حبايبي يعيدو عليه .

وغاب الفنان محمد منير منذ فترة عن الساحة الفنية والإعلامية بعد تداول أخبار عن مرضه وتلقيه العلاج خاصة بعد ظهوره فى إحدى حفلات دار الأوبرا المصرية متكئا على كرسى لعدم قدرته على الوقوف، وظهر منير، الأسبوع الماضى، فى فرح الفنان أمير شاهين، والتقط مجموعة من الصور مع الفنانين.

يذكر أن آخر أعمالها ألبوم "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "اللي راحوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، " الجديد" كلمات ملاك عادل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، "على جمر الهوا" كلمات وألحان عمرو العلى وتوزيع كريم عبد الوهاب، "ارجع لبيتك" كلمات مصطفى حسن وألحان احمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، "آه بحبه" كلمات مصطفى حسن وألحان حمزة وتوزيع أسامة عبد الهادي .