ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى يرد فيه على كلام الفنان احمد السقا الذى صرح به فى برنامج مع الاعلامية وفاء الكيلانى.

وقال تامر حسنى : "حبيبى واخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها احمد السقا كنت اتمنى انك تكلمنى بينى وبيك ولو كنت زعلان من اى حاجه او فاهم اى حاجة غلط لان الحاجات دى لا يمكن تفوتك وانا كنت اتمنى مكتبش الكلام ده هنا بس عشان بعد كلامك فى التليفزيون الجمهور الكريم بقى ليه انه يفهم الصح.

واضاف حسنى قائلا : "انت ظلمتنى وقلت لى فى موقع وعليه صورة افتراضية للفيلم وكاتبين انك بطل فى الفيلم وانا رديت عليك ان دى اجتهادات والصورة من تصميم المحبين حتى انا مقولتش ان الشركة المنتجة لانها شركة كبيرة.

واوضح حسنى قائلا : لا يمكن ان الشركة تعمل كده لان الفيلم متباع بالخارج باسم اخوك تامر حسنى واصلا افيش الفيلم الرسمى نزل ومفهوش صورتك ولا اسمك وانا شرحت ده من سنة واتكلمنا مرتين".