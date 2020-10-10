سعد لمجرد في حفل غنائي استعراضي بالقاهرة قريبا

كشف مسرح كايرو شو عن مفاجأة جديدة بالاعلان عن اولي حفلاته الغنائية الاستعراضية؛ بعد الاتفاق مع النجم سعد لمجرد علي احيائها علي مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس " كايرو فيستيفال سيتي ".

وأشار مصدر مسئول في "كايرو شو" إلى انه يجري الان وضع اللمسات النهائية للاتفاق بين كايرو شو وسعد لمجرد، لافتا الي انه موجود حاليا بالمغرب وسيصل الي القاهرة قبل موعد الحفل لاجراء البروڤات فور تحديد الموعد النهائي.

ونوه المصدر الي ان الحفل الغنائي الاستعراضي من المقرر ان يكون بشكل غير مسبوق علي كافة المستويات الاخراجيه و الفنية المختلفة.

يذكر ان أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، حققت 78 مليونًا و114 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 15 يوليو الماضي.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي" فى مصر والمغرب.

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث "جوجل" بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على "إنستجرام" عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".