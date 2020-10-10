فستان فوق الركبة.. هنا الزاهد فى إطلالة جذابة مع زوجها أحمد فهمى.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت هنا الزاهد بصحبة زوجها الفنان احمد فهمي بفستان أنيق يأخذ مزيج من الألوان الاخضر والاسود بأكمام طويلة وفوق حدود الركبة وتركت شعرها الأصفر منسدلا بطريقة جذابة.

ومن الناحية الجمالية وضعت هنا الزاهد ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها.

يشار إلى أن هنا الزاهد تشارك في فيلم "الغسالة" المعروض حاليا بالسينما مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.



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