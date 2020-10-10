رنا سماحة تحتفل بخطوبتها على سامر أبو طالب.. شاهد

احتفلت الفنانة رنا سماحة بخطوبتها، وكشفت لاول مرة عن هوية خطيبها، حيث سبق وأن اعلنت عن خطوبتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، دون الكشف عن هوية خطيبها.

واقيم حفل خطوبة رنا سماحة، على خطيبها، الملحن سامر ابو طال،ب وسط جو عائلى مبهج.

وطرحت المطربة رنا سماحة، مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.

وقالت رنا، عن أغنية "7 رجالة"، عبر حسابها على فيس بوك، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: "اتبسطت أوى انكم اختارتوها اسم الألبوم".

وتقول كلمات الأغنية: "لخبطلى أفكارى.. كل اللى أنا مقتنعه بيه، غيرته فى ثوانى.. أول ما شفتك يعنى ليه، شكلى بقى وحش جدا.. الناس بقوا يشمتوا فيا، وأنا كنت بقول لا يمكن.. أحب انا للدرجة ديه، ودى أخرة اللى يتريق يوم على حد.. ادينى حبيت حب أهو جاب راسى الأرض، عملت أنا 7 رجالة ف بعض وطلعت اى كلام بصراحة، حببتنى فى حاجات طول عمرى أنا مبحبهاش، ووصلت معاك لدرجة بصراحة متخيلتهاش، حالتى بقت يعنى حرجه.. معرفش ايه بيحصل معاك، مش بحسب أى حركه.. أو رد فعل أخده فى هواك".