عادت للسينما بعد غياب 4 سنوات.. منى زكي : التلقائية أكثر تحديات فيلم الصندوق الأسود

قالت الفنانة منى زكي تعليقًا على عودتها للسينما بعد غياب أربع سنوات عبر الفيلم الجديد " الصندوق الاسود الذي يعرض في دور العرض خلال اسبوعين قائلة " السينما بالنسبة ليا مختلفة اللي بيخضني رقم فترة الغياب أربع سنوات كتير عدوا بسرعة رغم أني طول الوقت كان واحشني شغلي وبتمنى الاقي حاجة كويسة بس بلاش نعد فترة الغياب "

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" " الفيلم كان صعب لان محمود كامل إعتمد بشكل رئيسي على التلقائية حتى في فكرة الكاميرا نفسها لاسيما في ظل وجود مشاهد عنف كثيرة داخل الفيلم ودي الصعوبة فكرة " التلقائية " ".

ولفتت زكي أن تصوير الفيلم بدأ منذ فترة طويلة قبل جائحة " كورونا " حيث تم إنتهاء من تصوير الفيلم قبل إنتشار الفيروس في اي منطقة في العالم .