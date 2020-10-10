في عيد ميلادها.. مي عمر توجه رسالة للجمهور.. شاهد

وجّهت الفنانة مي عمر رسالة شكر لمهنئيها بعيد ميلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت مي عمر صورة لها وعلّقت عليها قائلة: "اشكركم جميعا لأمنيات عيد الميلاد عائلتي والمشجعين والمؤيدين لا يمكنني العثور على الكلمات المثالية لأشكر كل واحد منكم على مقدار الحب الذي تحيط بي به ???? عيد ميلاد هذا العام يصادف تاريخًا خاصًا للغاية [10.10.2020] يبدو أنه سيكون سنة مميزة جدا بالنسبة لي ???? #Myluckyyear"

وتواصل مى عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى أى قبل نهاية العام الجارى.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.