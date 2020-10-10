بالفيديو: تطورات قضية دنيا بطمة..إعفائها من الحضور للمحاكمة لهذا السبب

استدعاء النجمة المغربية دنيا بطمة مجدداً الى المحكمة في تداعيات القضية الشهيرة "حمزة مون بيبي" التي تشغل الرأي العام في المغرب حيث ظهرت الفنانة بمقطع فيديو متداول وهي خارجة من المحكمة رغم مرحلة حملها المتقدم، فيما كشف محاميها عن سبب اعفائها من حضور بقية الجلسات.

إعفاء دنيا بطمة من حضور جلسات المحاكم

وفي التفاصيل، فإن رواد السوشيال ميديا تناقلوا مقطع فيديو لـ النجمة المغربية دنيا بطمة لحظة خروجها من جلسة المحاكمة في القضية الشهيرة المعروفة بملف "حمزة مون بيبي" وظهر برفقتها زوجها محمد الترك الذي كان ينتظرها حيث صعدا بسيارتهما الخاصة، ويعد حضور دنيا بطمة هو الأخير لجلسات المحكمة وذلك بعد أن قدم لها محاميها التماساً بإعفائها من حضور باقي جلسات محاكمتها بسبب قرب وضعها مولودها.

وظهرت دنيا بطمة من خلال الفيديو المتداول وهي تخرج من الباب الخلفي لمنع تجمهر المواطنين حولها بسبب وضعها الصحي بكونها في الأسابيع الأخيرة من الحمل بينما ظهر رجال الأمن يحيطون بها.

محامي دنيا بطمة أطل بعدها في نفس الفيديو كاشفا جانبا من تفاصيل الجلسة لافتا الى أن أسئلة محكمة الاستئناف بالنسبة لموكلته دنيا بطمة، تميزت بالعمق في مدلولها وأن إجابة دنيا بطمة كانت حاسمة.

محامي دنيا بطمة أكد أنه تم تأجيل ملف القضية برمتها إلى يوم 21 أكتوبر الجاري من أجل الاستماع لباقي المتهمات، منوهًا بأنه تم إعفاء دنيا بطمة كليًا من الحضور في جلسات المحاكمة المقبلة.

وكانت المحكمة أصدرت مؤخراً حكما ضد دنيا بطمة قضى بالحبس لمدة 8 أشهر، بعد فترة من منعها من السفر ومن التحقيق معها في قضية "حمزة مون بيبي" و "فضح المشاهير" إلا ان محاميها قدم الإستنئاف على الحكم.

كما صدرت مجموعة من الأحكام في حق ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة والتي تعد كذلك أحد المتورطين والمتهمين في قضية "حمزة مون بيبي"، والتي كانت رهن الاعتقال منذ أشهر، وقد صدر بحقها حكماً بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف درهم، كما حكم على مصممة الأزياء عائشة عياش بالحبس لمدة سنة ونصف بالإضافة إلى متهمة أخرى بالحبس لمدة 10 أشهر.

موعد ولادة دنيا بطمة

على صعيد آخر، تنتظر دنيا بطمة ولادة مولودها وأكدت بأنه ما يزال بإنتظارها حوالي شهر واحد لإستقبال طفلها الثاني، فيما كانت قد أثارت الشكوك حول حملها بتوأم بعد خضوعها لجلسة تصوير استعرضت فيها البالونات باللونين الأزرق والزهري وطلبت من متابعيها تخمين جنس مولودها ملمحة ايضا بأنها قد تكون حاملاً بتوأم.