"مرت سنة يا أبو الشوق"..صبا مبارك تحيي ذكرى وفاة طليقها المخرج شوقي الماجري

شوقي الماجري المخرج التونسي الراحل أحيت الفنانة صبا مبارك الذكرى الأولى لرحيله اليوم، حيث تعتبر الفنانة الأردنية دوت الخليج طليقة شوقي الماجري وأم نجله الوحيد، ونشر كذلك الفنان منذر رياحنة مجموعة صور نادرة تجمعه مع المخرج التونسي بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله.

صبا مبارك تحيي الذكرى الأولى لرحيل المخرج شوقي الماجري

صبا مبارك نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لطليقها المخرج شوقي الماجري بمناسبة مرور عام على رحيله، حيث أكدت الفنانة الأردنية في تعليقها على الصورة التي نشرتها على بقاء شوقي الماجري في ذاكرة محبيه وأن رغم رحيله المفاجئ في 10 أكتوبر 2019، لكنه لا يزال حاضرا، وأن محبيه يدعوا له دائما فكتبت صبا مبارك: "مرت سنة يا ابو الشوق بعدك معنا و بدعواتنا"، ولدى الفنانة صبا مبارك ابن من طليقها الراحل.

منذر رياحنة عن شوقي الماجري : "لم ولن تبتعد عنا فأنت هنا"

منذر رياحنة أحد الأصدقاء المقربين للمخرج الراحل شوقي الماجري قد نشر مجموعة صور نادرة تجمعه معه بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله، وكشف من خلالها عن الصداقة القوية التي جمعتهما خلال السنوات الماضية وكيف كان المخرج الراحل من المساندين بقوة لموهبة الفنان الأردني فكتب منذر رياحنة عبر حسابه على "انستجرام": "لم ولن تبتعد عنا، فأنت هنا، لازلت تملاءُ المكان، وذكراك دائماً وابداً، تعيش معنا، أبي، وأخي، وصديقي، شوقي الماجري"، وقد تفاعل العديد من النجوم مع الذكرى الأولى لرحيل المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري منهم الفنانة هند صبري، ومحمد فراج، وندى موسى، والفنانة لقاء الخميسي، وفريال يوسف، وكذلك النجمة دارين حداد.

أهم أعمال المخرج الراحل شوقي الماجري

شوقي الماجري المخرج التونسي قد رحل أثناء تواجده في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية بحسب ما ذكره عدد من المقربين وتسبب خبر وفاته في صدمة لزملائه والوسط الفني العربي، وقد دفن المخرج الراحل في تونس بحضور كل من الفنانة صبا مبارك ونجله عمار، وكذلك صديقه الفنان منذر رياحنة، وقد أقيم عزاء لشوقي الماجري في العاصمة المصرية القاهرة حضره العديد من النجوم منهم الفنانة كندة علوش، وسامح الصريطي، وسوزان نجم الدين، وفرح يوسف، ودارين حداد، والنجمة ليلى علوي، ومحمد الغيطي، وعدد من العاملين في صناعة السينما والدراما من زملاء المخرج الراحل.

شوقي الماجري قدم خلال مسيرته الإخراجية عدة أعمال شهيرة منها مسلسل "أسمهان" مع سولاف فواخرجي والذي قدم به السيرة الذاتية للفنانة أسمهان، ومسلسل "دقيقة صمت" مع الفنان عابد فهد، و"سقوط حر" مع الفنانة نيللي كريم، وكذلك قدم مجموعة من المسلسلات التاريخية مثل "نابليون والمحروسة" و "أبو جعفر المنصور" و "أبناء الرشيد الأمين والمأمون".