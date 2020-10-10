صور دنيا بطمة ترزق بطفلتها الثانية

دنيا بطمة أعلنت اليوم استقبال طفلتها الثانية، ونشرت الصور الأولى لها بعد الولادة، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

دنيا بطمة تستقبل طفلتها الثانية

وأعلن المنتج محمد الترك، زوج دنيا بطمة، استقبالهما لطفلتهما الثانية اليوم، ونشر صوراً لدنيا بطمة بعد الولادة وعلق عليها قائلاً:" الحمد الله حمداً كثر، اليوم وصلت على الدنيا أميرتي الصغيرة وأقول يا هلا بمن على الدنيا حضر.. مثل نور الشمس وأنوار القمر.. جانا اليوم أحلى خبر بوصول أميرتي كأنها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر.. وأعطانا هدية العمر".

الصور الأولى لدنيا بطمة بعد الولادة

ونشر محمد الترك الصور الأولى لزوجته دنيا بطمة بعد ولادة ابنتها الثانية، ونشر صوراً لها مع ابنتها غزل، أثناء استقبال الأخيرة لشقيقتها الجديدة، وتفاعل الجمهور مع الخبر وانهالت التعليقات والتهاني على دنيا بطمة وزوجها على استقبال طفلتهما الثانية.