نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:محمد أنور يكشف تفاصيل المسلسل الجديد "إسعاف يونس"
كشف الفنان محمد أنور، تفاصيل مسلسله الجديد "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، الذي يقوم من خلاله بدور البطولة المطلقة لأول مرة.
كشف أحمد درويش، مدير أعمال الفنان احمد فهمى تفاصيل واقعة مشاجرة الفنان مع شيكابالا لاعب نادى الزمالك أثناء لقائهما فى حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس ادارة سابق فى نادى الزمالك.
رحلت الفنانة التونسية عبير شوشان، عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد رحلة قصيرة من العطاء الفني.
توفي الفنان اللبناني حسين الخطيب، بعد صراع طويل مع المرض.
نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى يرد فيه على كلام الفنان احمد السقا الذى صرح به فى برنامج مع الاعلامية وفاء الكيلانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. وفاة الفنان حسين الخطيب.. رد فعل قوى من تامر حسني على أحمد السقا.. مدير أعمال أحمد فهمي يكشف تفاصيل خناقته مع شيكاب... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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