بـ روب ستان.. سامية الطرابلسي تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سامية الطرابلسي، بإطلالة جذابة ترتدى روب ستان منقوش بالورود، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها، نالت إعجاب الجمهور.

ومن الناحية الجمالية، وضعت سامية الطرابلسي المكياج الساحر المرتكز على الألوان الترابية، ففضلت الظهور باللون البني في الشفاه، مع تحديد العين بالكحل الأسود.

يذكر أن سامية الطرابلسي ممثلة تونسية تحمل الجنسية اللبنانية وعاشت أغلب سنوات عمرها في السعودية، قبل أن تنتقل للإقامة في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وقدمت عددًا من الأعمال الفنية في مصر، منها مسلسل “ساحرة الجنوب”، وفيلم “الخلبوص”، وفيلم “عقدة الخواجة”.

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة"، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.