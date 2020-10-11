تامر حسنى يعلن موعد طرح ألبومه الجديد.. شاهد

أعلن الفنان تامر حسنى على قرب موعد نزول الالبوم الغنائى الجديد من خلال خاصية ستورى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وكتب تامر حسنى :" الالبوم قرب ينزل يا جماعة ان شاء الله وبسمعكم مقطع بطريقة جديدة غير تقليدية لانى بدأت فى مرحلة طرح الالبوم ". واضاف تامر حسنى :" لما بتواجد فى مكان او مناسبة محدش يفتكر انى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير ". وتابع تامر حسنى :" انا عارف ان التصوير بيوصلكوا وانا كمان بنزل مقاطع من الاغانى عندى ليكم " واختتم تامر حسنى :" الالبوم خلال ايام وان شاء الله الاوضاع تتصلح والدولة تسمح بحفلات ونتقابل " وحقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني ، و الفنان محمود العسيلي ، 22 مليونا و541 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس. يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

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