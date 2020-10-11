شتم الأحمر وجماهيره.. تفاصيل أزمة أحمد فهمي مع شيكابالا.. الخناقة بسبب الأهلى والزمالك.. والنجوم يعلقون

شهدت الساعات الماضية خلافًا حادًا بين احمد فهمى وشيكابالا لاعب نادى الزمالك الحالى أثناء تواجدهما فى حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس ادارة مهرجان الزمالك السابق.

وظهر في مقطع الفيديو، أحمد فهمي بصحبة مصطفى سيف العماري - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق - الذي اصطحبه إلى شيكابالا لتسوية الخلاف بينهما، فبادر «فهمي» بمصافحة الأخير واحتضانه موجهًا له كلمات عتاب في أذنه بعيدًا عن ضجيج أغاني حفل الزفاف.

وتفاجأ أحمد فهمي، بأن شيكابالا يصافحه على مضض، ويتعامل معه بطريقة غير لائقة، فتطور الحديث بينهما إلى مشادة كلامية حتى تدخل أحد الحضور ومصطفى سيف العماري، بإبعاد الثنائي عن بعضهما ، حتى لا تتطور الأمور لأكثر من ذلك.

وكشف مصدر لـ"دوت الخليج" كواليس المشاجرة قائلا إن الخناقة نشبت بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف، والتي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف: "استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.

وشهد الحفل، تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، وعدد من مسئولي القلعة البيضاء.

واندهش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "انت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقًا لتأكيد المصدر.

وتدخل على الفور أمير مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، إلى فهمي لتهدئته.