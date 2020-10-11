شتم الأحمر وجماهيره.. تفاصيل أزمة أحمد فهمي مع شيكابالا.. الخناقة بسبب الأهلى والزمالك.. والنجوم يعلقون

شهدت الساعات الماضية خلافًا حادًا بين احمد فهمى وشيكابالا لاعب نادى الزمالك الحالى أثناء تواجدهما فى حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس ادارة مهرجان الزمالك السابق.
وظهر في مقطع الفيديو، أحمد فهمي بصحبة مصطفى سيف العماري - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق - الذي اصطحبه إلى شيكابالا لتسوية الخلاف بينهما، فبادر «فهمي» بمصافحة الأخير واحتضانه موجهًا له كلمات عتاب في أذنه بعيدًا عن ضجيج أغاني حفل الزفاف.
وتفاجأ أحمد فهمي، بأن شيكابالا يصافحه على مضض، ويتعامل معه بطريقة غير لائقة، فتطور الحديث بينهما إلى مشادة كلامية حتى تدخل أحد الحضور ومصطفى سيف العماري، بإبعاد الثنائي عن بعضهما ، حتى لا تتطور الأمور لأكثر من ذلك.
وكشف مصدر لـ"دوت الخليج" كواليس المشاجرة قائلا إن الخناقة نشبت بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف، والتي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.
وأضاف: "استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.
وشهد الحفل، تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، وعدد من مسئولي القلعة البيضاء.
واندهش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "انت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقًا لتأكيد المصدر.
وتدخل على الفور أمير مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، إلى فهمي لتهدئته.
تعليق احمد فهمى :
وعلق الفنان أحمد فهمى على المشاجرة التى حدثت بينه وبين شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، فى حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق.
ونشر فهمى تدوينة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وكتب فهمى: "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".
مدير اعمال احمد فهمى :
أما أحمد درويش مدير أعمال أحمد فهمى فكشف تفاصيل واقعة المشاجرة قائلا : "إن الفنان كان يصافح لاعب نادى الزمالك بكل ود بعد الخلاف السابق بينهما عقب مباراة السوبر التى جمعت بين فريقى الأهلى والزمالك، فى الإمارات، وشيكابالا لم يتوقف عن التجاوز ضده وضد جمهور النادى الأهلى.
واضاف درويش قائلًا: "الموضوع ليه خلفية قبل كده هنحكيها عشان الموضوع يبقى واضح لكل الناس، لأن فى أخبار غير صحيحة.. البداية كانت بعد ماتش السوبر فى الإمارات والإشارات البذيئة من لاعب نادى الزمالك، أحمد فهمى نزل بوست وقتها على السوشيال ميديا .. "أنت يا شيكابالا بتركب بونط على حساب نادى الزمالك وعامل نفسك زملكاوى وأنت كنت بتكلمنى وقت فشل احترافك فى البرتغال وكنت عايز ترجع على النادى الأهلى.. وتواصلت معايا وكلمتنى أكتر من مرة عشان أتواصل مع مسئولين النادى الأهلى".
وأوضح درويش قائلا : "أحمد فهمى تواصل مع مسئولى النادى الأهلى والمسئولين فى النادى قابلوا الموضوع بالرفض.. وفهمى قال الموضوع ده.. وشيكابالا اعتبر إن ديه إهانة وإنه اتفضح أمام جمهور الزمالك.. بعدها أحمد فهمى كان أول واحد دافع عن شيكابالا ونزل بوست رفض التنمر والغلط فى الشكل والبشرة وجميع أشكال التنمر لا يجوز، وقال إنه خارج الرياضة وإن ليه علاقة بالإنسانية.. وقال أنا بدعم شيكابالا بكل وضوح".
وعن المشادة الاخيرة قال درويش : "إمبارح كنا فى فرح أحد الأصدقاء وهو عضو مجلس إدارة سابق فى نادى الزمالك.. وجه مصطفى العمارى وهو أحد الأصدقاء المشتركين بين فهمى وشيكابالا، وقاله تعالى يا فهمى وسلم.. فهمى راح بكل ود وقاله: "إزيك يا شيكا".. ودا حصل أدام عينيا.. شيكابالا قاله: "أنت بتقول على السوشيال ميديا إن أنا بركب بونط"، وفهمى قاله: "دا مش وقته ولا مجاله إننا نتكلم ودا فرح واحد صاحبنا"، فقاله "لأ.. أنت بتغلط فيا على السوشيال ميديا".
ردود فعل النجوم :
وسخر الفنان فتحى عبد الوهاب من الفنان أحمد فهمي بعد أزمته مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"
ونشر الفنان فتحى عبد الوهاب صورة للمطرب أحمد فهمي وليس الفنان أحمد فهمي وعلق قائلا :" ايه اللى بيحصل يا جماعة عشان مش فاهم"
وقال خالد سرحان قال : "شيكابالا لاعب كبير وعاقل على المستوى الشخصي وأحمد فهمى من أقرب الفنانين لقلبى سواء كان مغنى أو ممثل".
وأضاف سرحان:" متخلوش الشيطان يدخل بينكم ياجماعة واستهدوا بالله كده ".
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