الأوبرا تحتفل بعامها الـ 32.. وزيرة الثقافة: فعالياتها تسهم في تطوير الوعي وبناء الإنسان

مع أولى ليالى العام 32 للأوبرا؛ قدمت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التهنئة، للدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا وفنانيها والعاملين بها، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد؛ للحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الاعوام الماضية.

وقالت "عبد الدايم" ان الاوبرا المصرية أحد الاعمدة القوية للثقافة وتساهم بفعالياتها المتنوعة فى مساعى تطوير الوعى وبناء الانسان والارتقاء بالحس الفنى.

وأشارت إلى أن الاوبرا منذ افتتاحها عام 1988 نجحت فى نقش سطور من نور على صفحات تاريخ الفنون والثقافة اقليميًا وعالميا، وجاءت انعكاسا بارزا للريادة الحضارية فى كافة المجالات، لافتة الى دورها الهام فى صون اشكال الابداع التراثى وعرض مختلف الوان الفنون المحلية الجادة ونقل ثقافات العالم الى شعب مصر .

من جهته، قال الدكتور مجدى صابر، ان الاوبرا مستمرة فى اداء دورها باعتبارها نافذة لعرض الفنون الجادة ومركزًا ثقافيًا تنويريًا يعمل بخطة ذات ملامح وتحمل العديد من القيم السامية، موضحًا الاهتمام بتشجيع ومساندة شباب الموهوبين من خلال اتاحة الفرصة لهم للتواصل مع كبار الفنانين من خلال الفعاليات والانشطة المتعددة التى تحتضنها مختلف مسارحها .

وكانت دار الاوبرا قد احتفلت بعامها ال 32 على المسرح الكبير بامسية كلاسيكية مميزة تالق خلالها اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة نجوم فرقة اوبرا القاهرة ايمان مصطفي ، رضا الوكيل ، عمرو مدحت ، جولي فيظي مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وتضمنت السيمفونية التاسعة للمؤلف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن والتى تعد احد اعظم المؤلفات فى تاريخ الموسيقى العالمية واطلق عليها النقاد اسم السيمفونية الكورالية وتم ادائها ببراعة عبرت عن التفرد الذى تمتاز به الاوبرا ومنظومتها على كافة المستويات .