دايمًا متألق ومكسر الدنيا.. يوسف الشريف يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

هنأ يوسف الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر صديقه امير كرارة بعيد ميلاده.

وغرد يوسف الشريف قائلا: "‏النهارده عيد ميلاد النجم الكبير امير كراره اخويا وصاحبي باشا مصر الجدع كل سنه وانت طيب ودايمًا متألق ومكسر الدنيا زي ما عودتنا".

يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

وكانت آخر أعمال أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي 2020 الذى قدم فيه شخصية العقيد الشهيد أحمد منسى، كما قدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.

وشارك يوسف الشريف في بطولة مسلسل " النهاية" مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.