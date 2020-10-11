فيديو دينا الشربيني تتغزل بـ عمرو دياب وتحتفل برومانسية بعيد ميلاده الـ 59

عمرو دياب تلقى رسالة رومانسية من دينا الشربيني احتفالاً بعيد ميلاده الـ59 اليوم، والتي وجهت إليه رسالة رومانسية احتفالاً بهذه المناسبة.

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب برسالة وصور رومانسية

واحتفلت دينا الشربيني بعيد ميلاد عمرو دياب بطريقة رومانسية على حسابها بانستقرام، ونشرت مقطع فيديو نشرت به عدة صور ولقطات جمعتها بعمرو دياب على مدار علاقتهما، واستعرضت لحظات كشفت عنها للمرة الأولى من تاريخ علاقتها بعمرو دياب، وذلك على أنغام أغنية عمرو دياب الأخيرة "أماكن السهر".

دينا الشربيني تكشف صور جديدة من تاريخ علاقتها بعمرو دياب

ووجهت دينا الشربيني رسالة رومانسية إلى عمرو دياب تعليقاً على الفيديو، وتغزلت به وقالت في تهنئتها له:" أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق.. لطيف، قوي، متواضع، طيب وشجاع.. لديك حقًا كل شيء.. عيد ميلاد سعيد للواحد والوحيد عمرو دياب".

ولاقى الفيديو الذي نشرته دينا الشربيني احتفالاً بعيد ميلاد عمرو دياب بتفاعل كبير من قبل الجمهور، والذين علقوا على الصور الجديدة التي نشرتها دينا الشربيني من تاريخ علاقتها بعمرو دياب قبل ان يكشفا عن علاقتها في الفترات الأخيرة، وتحرص دينا الشربيني كل عام على الاحتفال بطريقة مميزة بعيد ميلاد عمرو دياب، وعقدت له حفلات خاصة ومفاجئة في العامين الماضين وشهدت تواجد عدد كبير من أصدقاء الهضبة.

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ 59

ونشر عمرو دياب على حسابه بانستقرام تدوينة بمناسبة عيد ميلاده، دعى بها الجمهور للمشاركة في الاحتفال وجاء بها:" كل سنة وأنت طيب عمرو دياب، أرسل تهانيك للفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ ٥٩"، وعلقت ابنته الكبرى نور على التدوينة وقالت:" عيد ميلاد سعيد يا أبي"، وانهالت التعليقات من جمهوره والذين شاركوه احتفاله بعيد ميلاده.

ويذكر أن عمرو دياب قد أجل مؤخراً حفله في السعودية والذي كان من المفترض ان يتم في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، واكتفى قبله بأحياء حفل في "كروز السعودية" بعد عودته للحفلات، وبعد فترة من إحيائه عدة حفلات أونلاين مؤخراً، وطرح عمرو دياب في موسم الصيف الماضي عدة أغاني مثل "مالك غيران" و "يا بلدنا يا حلوة" بالإضافة إلى فيديو كليب "يا بلدنا يا حلوة" والذي شاركت به دينا الشربيني.