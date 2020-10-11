صور رنا سماحة تحتفل بخطبتها على الملحن سامر أبو طالب

رنا سماحة احتفلت بخطبتها اليوم على الملحن سامر أبو طالب، ونشرا صوراً من حفل خطبتهما على انستقرام، وذلك بعد فترة من إعلان المطربة رنا سماحة خطبتها دون كشف هوية خطيبها.

رنا سماحة وسامر أبو طالب يحتفلان بخطبتهما

وأعلنت رنا سماحة خطبتها على الملحن سامر أبو طالب، ونشرت صورة لها معه أثناء احتفالهما بهذه المناسبة وعلقت:" الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ادعولنا دعوة حلوة"، ونشر الملحن سامر أبو طالب صورة أخرى من حفل خطوبته على رنا سماحة وعلق قائلاً:" بسم الله الذى لا يضُر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم.. ادعولنا و تمنياتكم بالخير و التوفيق و لكم بالمثل".

رنا سماحة تعلن خطبتها على الملحن سامر أبو طالب

وتلقى الثنائي رنا سماحة وسامر أبو طالب رسائل التهاني من زملائهم والجمهور على صور حفل خطبتهما، وعلى رأس المهنئين الفنانة لطيفة التي علقت:" الف مبروك يا حبيب قلبي ورنوشه الحلوة ربنا يسعدكم"، وهنأهما المطرب مينا عطا:" ألف مبروك حبايب قلبى.. ربنا يكمل على خير يارب"، وقال الممثل مصطفى بسيط:" مبروك يا حبيب القلب يا غالى".

ووجهت المطربة شذى التهنئة لرنا سماحة وسامر أبو طالب وقالت:" ربنا يتمملكوا على خير حبايبي الطيبين و المحترمين"، وعلق الملحن مصطفى جاد قائلاً:" الله أكبر.. ربنا يفرح قلوبكوا و يسعدكوا".

خطوبة رنا سماحة وسامر أبو طالب

وكانت رنا سماحة قد أعلنت خطبتها في الفترة الأخيرة عبر حسابها على "فيسبوك" بشكل رسمي من خلال تغيير حالتها الاجتماعية من "سينغل" إلى مخطوبة، بدون أن تضيف أي تفاصيل أخرى حول الخطوبة سواء من ناحية هوية العريس او حفل خطوبتها، وذلك قبل ان تنشر صور خطوبتها مع الملحن سامر أبو طالب، وذلك بعدما طرحت ألبومها الجديد "7 رجالة" على يوتيوب الشهر الماضي، والذي كانت آخر أغنية منه "تتر النهاية" منذ أسبوعين.

ويذكر أن سامر أبو طالب قد شارك في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" قبل ان يتجه إلى التلحين بعد تخرجه من البرنامج، في حين تخرجت رنا سماحة من برنامج "ستار أكاديمي"، وخاضت قبل أربعة أعوام تجربة خطوبة قصيرة من زميلها عازف الجيتار أحمد مختار لكنها انفصلت عنه سريعاً من دون أن يكشف الطرفين الأسباب.