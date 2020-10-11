فيديو يحيى الفخراني يحتفل بانطلاق تصوير مسلسله الجديد ويتذكر فاروق الفيشاوي بتصريحات مؤثرة

يحيى الفخراني بدأ تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، وعرض اللقطات الأولى من المسلسل وشخصيته خلال لقائه مع لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة".

يحيى الفحراني يكشف تفاصيل "نجيب زاهي زركش"

وعبر الفنان يحيى الفخراني عن سعادته الكبيرة لعودته للدراما بعد غياب عامين، وقال إن من أسباب سعادته هو اقتناعه الكبير بقصة مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، وكذلك بسبب افتقاده للجمهور أيضاً، وعرض لقطات من المشاهد الأولى للمسلسل بعد بدء التصوير هذا الأسبوع، وظهر في لقائه مع لميس الحديدي بملابس شخصيته "نجيب زاهي زركش".

وقال يحيى الفخراني إنه سيقدم مسلسل اجتماعي كوميدي على غرار آخر مسلسلاته "بالحجم العائلي"، ويناقش المسلسل علاقة الآباء بالأبناء، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابنه شادي الفخراني، وأكد مشاركة الفنانة أنوشكا في العمل بجانب الممثلة الشابة رنا رئيس، وقال إنها أصيبت بوعكة صحية في بداية تصوير المسلسل مما جعلهم يغيرون خطة التصوير لحين رجوعها.

يحيى الفخراني يعود للدراما بعد غياب عامين

وأضاف الفنان يحيى الفخراني إنه أصبح يفضل الكوميديا والأعمال الخفيفة أكثر من التراجيديا، لأنها تترك أثراً سلبياً في النفس بعد أدائها، وقال إن من أسباب غيابه عن الدراما يرجع لرغبته في تقديم شيء مختلف، ويلتمس العذر للمؤلفين لانهم لا يجدون بسهولة موضوعات تناسب سنه وتاريخه وفي نفس الوقت تكون مختلفة ولم يقدمها من قبل، بالإضافة إلى عدم رغبته في العمل مقابل التواجد في رمضان فقط.

يحيي الفخراني يتذكر آخر أيام الراحل فاروق الفيشاوي

وتذكر الفنان يحيى الفخراني الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أثناء حديثه عن كواليس مسرحيته "الملك لير"، والتي كانت آخر أعمال الفنان الراحل قبل وفاته، وقال إنه افتقد إلى فاروق الفيشاوي، وتحدث بتأثر عن أيامه الأخيرة وقال إنه كان سعيداً لانه تناسى مرضه بسبب عمله في المسرحية ولإنها لم تتسبب في تدهور حالته، لذلك كان حريص على تشجيعه ودعمه في كل مشهد يقدمه في المسرحية.

واختتم الفنان يحيى الفخراني تصريحاته بانه يرتاح للعمل مع ابنه المخرج شادي الفخراني، ولانه يثق بقدراته وفي إخلاصه بالعمل، وأشار إلى انه لا يخشى من فيروس كورونا طالما هناك إجراءات وقاية داخل موقع التصوير، وكانت آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني في الدراما في عام 2018 من خلال مسلسل "بالحجم العائلي".