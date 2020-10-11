تامر حسني يرد على أحمد السقا بعد كشف قصة خلافهما:"كنت أتمنى تكلمني بيني وبينك"

تامر حسني نشر رداً مطولاً على تصريحات أحمد السقا في أولى حلقات برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلاني، والتي عاتب بها تامر حسني وكشف عن استيائه بسبب تصرف لتامر حسني في فيلمه الأخير "الفلوس".

تامر حسني يرد على تصريحات أحمد السقا في برنامج "السيرة"

وقال أحمد السقا في البرنامج إنه مستاء من تامر حسني رغم حبه الكبير له، وذلك بسبب تضرر أحمد السقا من طريقة استغلال إسمه في الدعاية لفيلم "الفلوس" لتامر حسني، رغم انه مشارك كضيف شرف فقط، وقال إنه طلب من تامر حسني التدخل وإيقاف هذا الأمر إلا انه لم يفعل شيئاً، وأضاف إنه سامحه بعد هذا الأمر وانه تحدث عن هذا الموقف لأول مرة.

قصة خلاف تامر حسني وأحمد السقا

ورد تامر حسني على تصريحات أحمد السقا، ونشر توضيحاً مطولاً عبر حسابه بانستقرام وعاتب به أحمد السقا قائلاً:" "حبيبي وأخويا وصديق العمر نجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى انك تكلمني بيني وبينك لو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى ماكتبش الكلام ده هنا، بس بعد كلامك في التلفزيون الجمهور الكريم بقى ليه الحق يفهم الصح علشان افكرك بس انت كلمتني وقولتلي في خبر في موقع وعليه صورة افتراضية للفيلم وكاتبين انك بطل في الفيلم وانا رديت عليك ان دي اجتهادات صحفية و الصورة من تصميم المحبين اللي اكيد فرحو بالخبر اننا مع بعض حتى انا ماقولتش ان دي الشركة المنتجة لأنها شركة كبيرة ولا يمكن تعمل كدا لأن الفيلم متباع للخارج والداخل بإسم أخوك تامر حسني".

وتابع تامر حسني:"أنا شرحتلك ده من سنة واتكلمنها بعدها مرتين، مرة عيدت عليك في عيد ميلادك والثانية بخصوص برنامجك فلو كنت لسه زعلان كنت قولي ساعتها، الفيلم بقاله سنة يا أحمد.. أخيرا بقى مستحيل الشركة تروج أو انا افوت واسمح بإستخدام اسمك كبطل في الفيلم وانت مش فيه لأن ده هيعود علينا كلنا بالضرر.. ولو اني اكيد يشرفني ان احنا نمثل مع بعض بطولة مشتركة لأنك حبيبي بجد ونجم انا بحبه من قلبي فعلا".

تامر حسني يحرج أحمد السقا بعد تصريحاته في "السيرة"

واختتم تامر حسني رسالته قائلاً:"وبعدين ياحج أحمد لما انا جيتلك مسلسلك وحصل اجتهادات كتير من محبينك الكرام شوية يقولو المسلسل بطولتنا وشوية يقولو لأ ده ضيف شرف وانت عارف ان عمري ماعملتها وطلعت ضيف شرف غير ليك ده انت طلبتني آجي أصور الساعة ٨ الصبح كنت عندك في نص ساعة، عشان فكرة طلعت في دماغك فجأة.. وجيت لأنك غالي عندي اوي اوي فوق ما تتصور.. انت حبيبي يا احمد وصديق العمر علشان كدا انا اللي مش هزعل منك، معلش طولت في الكلام لأن زعلك يعز عليا".