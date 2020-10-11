فيديو أول تعليق من دنيا بطمة بعد ولادة طفلتها الثانية "ليلى روز"

دنيا بطمة استقبلت طفلتها الثانية أمس وأعلنت الخبر للجمهور من خلال زوجها المنتج محمد الترك، قبل ان تعلق على ولادتها وتكشف إسم ابنتها "ليلى روز" وسبب اختيارها هذا الاسم.

دنيا بطمة تكشف سبب اختيار اسم "ليلى روز" لابنتها

ونشرت دنيا بطمة فيديو لها على انستقرام بعد ولادة ابنتها الثانية أمس، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية في الفيديو، وكذلك كشفت إسم ابنتها "ليلى روز"، وسبب اختيارها ذلك الإسم في أول تعليق لها بعد الولادة، ونشرت أيضاً صورة جديدة لها مع ابنتها في المستشفى بعد ولادتها.

أول تعليق من دنيا بطمة بعد ولادة ابنتها الثانية

وقالت دينا بطمة في تعليقها على الفيديو وعلى إسم مولودتها الثانية:"الحمد لله على سلامتي اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها.. الله يحميها إسمها "ليلى روز".. على إسم الغالية أمي.. الحمد لله على سلامتك حبيبة مامي كل العائلة فرحانة فيك".

وكان المنتج محمد الترك قد أعلن ولادة زوجته دنيا بطمة اليوم لابنتهما الثانية بصورة لها من المستشفى وقال:" الحمد الله حمداً كثر، اليوم وصلت على الدنيا أميرتي الصغيرة وأقول يا هلا بمن على الدنيا حضر.. مثل نور الشمس وأنوار القمر.. جانا اليوم أحلى خبر بوصول أميرتي كأنها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر.. وأعطانا هدية العمر".

ابتسام بطمة تعلق على ولادة شقيقتها من محبسها!

وتفاعل الجمهور مع ولادة دنيا بطمة لابنتها والاسم الذي اختارته لها، ورآه البعض غير مألوفاً فيما لاقى إعجاب البعض، ولكن ما أثار الاستغراب هو تفاعل ابتسام بطمة مع الحدث رغم تواجدها في السجن هذه الأيام، ونشر حسابها على انستقرام صورة جديدة لدنيا بطمة مع ابنتها وعلقت:"ملاك جديد تزداد عندنا في العائلة، ليلى روز.. الله يحفظها، ويطول في عمرها وتكبر بينتنا وتوفقها يارب".

وتقضي ابتسام بطمة فترة عقوبتها في السجن لمدة عام في قضية "حمزة مون بيبي" في المغرب، والتي لا تزال شقيقتها دنيا بطمة قيد المحاكمة بها أيضاً، وذلك بعد صدور حكم بحبسها في الفترة الأخيرة لمدة 8 أشهر، ونجحت في الحصول على قرار بتأجيل حضورها للمحكمة الفترة المقبلة بسبب ظروف ولادتها، وقدمت إستنئاف على الحكم أملاً في الإفلات من عقوبة الحبس.