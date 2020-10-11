نادية الجندي تسترجع ذكرياتها مع المخرج نادر جلال

شاركت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها بإنستجرام صورة قديمة لها مع المخرج الراحل نادر جلال من كواليس تصوير فيلم مهمة في تل أبيب.

وعلقت نادية الجندي على الصورة قائلة "مع المخرج الكبير #نادر_جلال الله يرحمه يارب في #باريس أثناء تصوير فيلم #مهمة_في_تل_ابيب من أجمل وأهم المخرجين اللي أتعاملت معاهم في ١٢ فيلم سينمائي من أنجح وأقوي أفلامي

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#نادية_الجندي ".

وشاركت نادية في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون