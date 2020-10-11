أخبار الفن.. دينا الشربيني تتغزل في عمرو دياب.. أحمد فلوكس يتعاقد على ثلاثة افلام.. وقصة إصابة انور وجدي بالعمى

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



دينا الشربيني تهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: أنت أروع رجل عرفته

حرصت دينا الشربيني على تهنئة عمرو دياب بعيد ميلاده ونشرت عبر حسابها على إنستجرام فيديو لهما على أنغام أحدث أغاني الهضبة التى تحمل أسم "أماكن السهر".



في ذكرى ميلاد أنور وجدي .. قصة إصابته بالعمى وآخر جملة قالها قبل وفاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أنور وجدى الذى شهدت أيامه الأخيرة مأساة كبيرة رغم امتلاكه ثروة طائلة.





عودة قوية.. أحمد فلوكس يتعاقد على إنتاج ثلاثة أفلام

تعاقد الفنان احمد فلوكس مع شركه الريماس للإنتاج الفني التي يرأسها المنتج إسحاق إبراهيم على إنتاج ٣ أفلام، وقال فلوكس لـ دوت الخليج إنه بتعاونه مع الشركة التي أنتجت فيلم الخلية، سيعود للساحة الفنية بقوة



في ذكرى ميلاد كمال الطويل .. أبرز مواقف عبد الحليم مع الموسيقار الراحل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الملحن كمال الطويل والذي ولد بطنطا في عام 1923، وكان سببا في شهرة عدد من كبار النجوم إلى عرفناهم وأبرزهم عبد الحليم حافظ.

عمر كمال يعلن عن طرح أوبريت مصر حكاية.. شاهد

طرحوعمر كمال اوبريت "مصر حكاية" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.