‏لما نشوف الموس .. نبيل الحلفاوي يرفض توقع نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

رد الفنان نبيل الحلفاوي على احد متابعيه يسأله عن توقعات في مباراة الأهلي وبيراميدز والتي من المقرر ان تقام في الثامنة مساء اليوم في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي رافضا توقعه نتيجة المباراة قائلا: "‏لما نشوف الموس قرر إيه.. أساسيين ولا ناشئين ولا مزيج.".

ومن المقرر ان يلتقى النادي الأهلي مع فريق بيراميدز اليوم في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير تسليم درع الدورى الممتاز فى مباراة النادى الأهلي أمام طلائع الجيش التى لم يتم تحديد موعد إقامتها حتى الآن فى إطار الجولة الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر، إنه وفقًا للائحة المسابقات لن يمنح النادي الأهلي درع الدوري الممتاز إلا بناءً على لائحة المسابقات في اتحاد الكرة، التي تنص على إلزام الفريق الفائز باللقب في الموسم الماضي، بتسليم درع الدوري للجبلاية قبل انتهاء المسابقة بـ 15 يومًا.

وأضاف: "لن يتم تسليم درع الدوري الممتاز فى النسخة الحالية عقب انتهاء البطولة المحلية فى أحد فنادق القاهرة الكبرى على غرار ما جرى فى الموسم الماضى، وسيتم تسليم الأهلي درع البطولة في آخر مباراة أمام طلائع الجيش على ملعب الأهلي كما هو الحال بمعظم المسابقات.

وشدّد على أن مسئولو الجبلاية يتمسكون بالانتظار لدى منح النادى الأهلي درع الدوري حتى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش وتسليم الدرع رقم 42 داخل الملعب وفقا للائحة المعمول بها داخل الجبلاية.

وأوضح أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سبق أكد أن درع الدوري المصري لموسم 2019 -2020، سيتم تسليمه لـ الأهلي في آخر مباراة بالدوري المصري أمام طلائع الجيش، لافتًا إلى أن ليفربول عندما توج بـ الدوري الانجليزي تسلم الكأس في آخر مباراة له في الدوري على الرغم من ضمانه للقب قبل النهاية بعدة جولات.