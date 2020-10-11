علي ربيع: واجهت صعوبات في مسرحية صباحية مباركة

عبر علي ربيع عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية صباحية مباركة، قائلا انه كان متحمس جدا للعرض، قبل بداياته، وأن العمل كان صعب بالنسبة له ومختلف عن مسرح مصر.



وأضاف علي ربيع لـ دوت الخليج، ان صباحية مباركة عمل طويل له قصة وبداية ووسط ونهاية، ويظهر من خلاله طوال المسرحية بصحبة اوس اوس، وهذا كان يحتاج الي تحضير طويل وكان من الأمور الصعبة بالنسبة لـه، وطلب من الجمهور ان يذهبوا لمشاهدة العرض والاستمتاع معهم.



مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.



المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.



ويعرض لعلي حاليا فيلم الخطة العايمة الذي تدور أحداثه حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.