باللون الأسود.. جيهان خليل تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت جيهان باللون الأسود مما أثار إعجاب جمهورها ، وعلقت على الصورة،قائلة : "صباح الخير ".
يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.
المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.
وجيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة و السينما. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015.
والتحقت خليل بمعهد "الكونسرفتوار" بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، وقدمت العديد من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية، وحصلت على شهادة الليسانس فى الفلسفة، ثم نالت شهادة الماجستير فى الفلسفة وآلياتها النقدية، وتستعد لمناقشة الدكتوراة في الفلسفة والجماليات الصورة والسينما.
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