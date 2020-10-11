في عيد ميلاد عمرو دياب .. نجم عالمي ولد في نفس اليوم

يصادف اليوم عيد ميلاد النجم عمرو دياب المتصدر على القمة منذ أكثر من 30 عامًا ويلقبه جمهوره بالهضبة فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، وينتمي لمواليد برج الميزان.

ويشاركه في نفس اليوم نجم بوليوود اميتاب باتشان الذي يكمل اليوم عامه الـ 78 عامًا فهو من مواليد 1 أكتوبر عام 1942.

وحرصت دينا الشربيني على تهنئة عمرو دياب بعيد ميلاده ونشرت عبر حسابها على إنستجرام فيديو لهما على أنغام أحدث أغاني الهضبة التي تحمل اسم "أماكن السهر".

وكتبت دينا على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد، أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق. لطيف ، قوي ، متواضع ، شجاع، أنت حقًا كل شيء عيد ميلاد سعيد.

على الجانب الآخر حرص الشاعر بهاء الدين محمد على تهنئة الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاد ال59 الذي يحل اليوم.

ونشر بهاء عبر صفحته على "فيسبوك" عددا من أبيات الشعر وكتب: "تنزل الاغنيه تطلع لحد عنده الكل يرجع يتعمله ميت حساب هو برضه ف حته تانيه نجم يعلا كل ثانيه لأن هو عمرو دياب كل سنة وأنت طيب ياهضبه وحلمكوا اللى بتحلموه كل ثانيه وكل دقيقه بالهدوء كده بإختصار شكله قرب يبقى حقيقه"؟

وفاجأ عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر الهضبة صورة لزجاجة العطر مكتوبا عليها عمرو دياب، وعلق على الصورة: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم قريبًا، ابقوا منتظرين".

وتفاعل جمهور عمرو دياب مع المنشور، ليُبدي سعادته بهذا الأمر وانهالت التعليقات على هذه المفاجأة، بوصلات الإعجاب والتعليق الذين قالوا إنهم سيطلقون عليه اسم «ريحة الحبايب».

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية «أماكن السهر» والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.