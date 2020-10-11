جيهان خليل تشارك متابعيها صورا جديدة لها

شاركت الفنانة جيهان خليل جمهورها بعدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت جيهان على الصور قائلة "Bonjour" وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

صباح الورد - زى القمر - ملكة جمال الكون

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يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

يذكر أن جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة و السينما. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015.

التحقت خليل بمعهد "الكونسرفتوار" بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، وقدمت العديد من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية، وحصلت على شهادة الليسانس فى الفلسفة، ثم نالت شهادة الماجستير فى الفلسفة وآلياتها النقدية، وتستعد لمناقشة الدكتوراة في الفلسفة والجماليات الصورة والسينما.