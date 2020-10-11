مي كساب لمتابعيها: تجاهلوا من يؤذيكم .. الحياة مش مستاهلة نزاعات





وقالت مي كساب :" ‏الحياة مش مستاهلة نزاعات وصراعات عشان في الآخر لا شيء اتعظوا ربنا بيسامح في كل حاجة إلا أذية الغير السماح فيها مشروط بمسامحتهم هما".

وأضافت مي كساب:" والله الموضوع بسيط اللي هيتعب روحك ويأذيك خرجه بره حياتك تجاهله وعيش وخليك مع ربنا وحقك عند الله لو مظلوم هيجيلك من غير ما تنتقم".