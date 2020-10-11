مي كساب لمتابعيها: تجاهلوا من يؤذيكم .. الحياة مش مستاهلة نزاعات

وقالت مي كساب :" الحياة مش مستاهلة نزاعات وصراعات عشان في الآخر لا شيء اتعظوا ربنا بيسامح في كل حاجة إلا أذية الغير السماح فيها مشروط بمسامحتهم هما".
وأضافت مي كساب:" والله الموضوع بسيط اللي هيتعب روحك ويأذيك خرجه بره حياتك تجاهله وعيش وخليك مع ربنا وحقك عند الله لو مظلوم هيجيلك من غير ما تنتقم".
وأعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله فنيا رسميا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
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وقال في الفيديو: "إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.
يذكر أن آخر أعمالهما فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.
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