بحبك وبحب حياتي وإنت فيها .. أحمد فلوكس يغازل زوجته .. والجمهور: ربنا يهدي سركم

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره عن طريق نشر صورة تجمعه بزوجته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وعلق فلوكس علي الصورة :" كلما رايت نفسي وحياتي بعد رجوعي ليكي ادركت اني كنت بلا حياة وانا بعيد عنك".

وتابع: "ان كنت رجعتي إلى موطنك فانا رجعت لنفسي بيكي.. ربنا يخليكي ليا ويحفظك انت وسيف.. بحبك وبحب حياتي وانت فيها".

وتفاعل الجمهور مع الصورة :" ربنا يخليكوا لبعض ، آخر ربنا يهدي سركم ".

وشارك مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

عاد الفنان أحمد فلوكس إلى زوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال، وظهرا فى أول صورة لهم في إنسجام وحب، ومستعدين لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.