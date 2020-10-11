شاهيناز: أتمنى أن أقدم عملا مسرحيا غنائيا

قالت الفنانة شاهيناز إنها تتمنى أن تقدم عملا مسرحيا الفترة المقبلة، خاصة أن هناك الفترة الأخيرة أعمال مسرحية قدمت ناجحة.

تابعت شاهيناز في تصريح لـ«دوت الخليج »: أتمنى أن أقدم عملا مسرحيا الفترة المقبلة وهذا حلم حياتي، فالجمهور أصبح في حاجة لهذه النوعية من الأعمال.