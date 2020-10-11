شاهد.. لقاء سويدان بصحبة وائل جسار فى أحدث ظهور له

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة لها مع المطرب وائل جسار، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت لقاء على الصورة قائلة: "المطرب الرائع وائل جسار. ابن بلدي الحبيب #لبنان". اقرأ أيضا:

لقاء سويدان تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها لقاء سويدان تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة. المسلسل بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثاني داليا مصطفى، عبير صبري، ومجدي كامل

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